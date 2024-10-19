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Adıyaman'da Düğünden Döne Aile Kaza Geçirdi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adıyaman'da Düğünden Döne Aile Kaza Geçirdi: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Adıyaman-Kahta Karayolu'nda düğünden dönen bir ailenin otomobilinin başka bir araçla çarpışarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpışarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Vural (49) idaresindeki 02 AAZ 599 plakalı Ford marka otomobil ile Mikail B. (47) idaresindeki 02 ABB 990 plakalı Volkswagen marka otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobilde bulunan E.V. (12) ve Mahbube V. (39) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Vural, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Vural'ın ailesiyle birlikte bir yakınlarının düğün töreninden döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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