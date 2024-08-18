Adıyaman'da düğün konvoyunda çıkan kavgaya polis müdahale etti
Adıyaman merkezinde bir düğün konvoyunda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve kavga eden şahıslara müdahale edildi.
Adıyaman'da, bir düğün konvoyunda çıkan kavgaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında seyir halinde olan bir düğün konvoyunda tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Kavga eden şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN