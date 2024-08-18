Adıyaman'da düğün konvoyunda çıkan kavgaya polis müdahale etti

Adıyaman'da, bir düğün konvoyunda çıkan kavgaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında seyir halinde olan bir düğün konvoyunda tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Kavga eden şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN