Adıyaman'da Düdüklü Tencere Patladı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, düdüklü tencerenin patlaması sonucu meydana gelen olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2653 Sokak içerisinde ikamet eden 4 çocuk annesi Zeynep D., mutfaktaki ocakta bulunan düdüklü tencereyi kontrol ettiği sırada patlama meydana geldi. Düdüklü tencerenin patlamasıyla Zeynep D., yaralandı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zeynep D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN