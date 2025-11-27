Adıyaman'da Dolandırıcılıktan Aranan Zanlı Yakalandı
Adıyaman'da jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G.'yi yakaladı. Zanlı, kırsal bölgede tespit edilerek cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ekipler tarafından yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şahıs Adıyaman kırsal bölgesinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.G., cezaevine teslim edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa