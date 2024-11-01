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Adıyaman'da Doğalgaz Kaçağına Müdahale

Adıyaman'da Doğalgaz Kaçağına Müdahale
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Adıyaman Eskisaray Mahallesi'nde meydana gelen doğalgaz kaçağı, Zabıta ve doğalgaz arıza ekiplerinin hızlı müdahalesi ile giderildi. Ekipler, olay yerinde çevre güvenliğini sağladı.

Adıyaman'da meydana gelen doğalgaz kaçağı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yakınlarında doğalgaz kaçağı meydana geldi. Yoğun kokuların geldiği sokak içerisinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çevre güvenliği alındı. Bir süre sonra olay yerine gelen doğalgaz arıza ekiplerince gaz kaçağı giderildi. Arızanın yapılması sonrası ekipler olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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