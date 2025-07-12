Adıyaman'da Doğalgaz Borusu Hasar Görünce Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'da Doğalgaz Borusu Hasar Görünce Paniğe Neden Oldu
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Adıyaman'da alt yapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu nedeniyle çevrede gaz sızıntısı yaşandı. Mahalle sakinleri arasında paniğe yol açan olayda, acil arıza ekipleri hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Adıyaman'da yapılan alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz boru hattının zarar görmesi paniğe neden oldu. Olay, Karapınar Mahallesi Akıllı Kavşak yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede sürdürülen alt yapı çalışmaları esnasında iş makinelerinin müdahalesiyle doğalgaz borusu zarar gördü. Borudaki hasar nedeniyle çevreye gaz sızdı. Etrafa yayılan yoğun gaz kokusu mahalle sakinleri arasında paniğe yol açarken, olay yerine doğalgaz acil arıza ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

Ekipler, sızıntının yaşandığı boru hattında onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle gaz kaçağı kontrol altına alınarak tehlike ortadan kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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