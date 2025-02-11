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Adıyaman'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı

Adıyaman'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre A.D. idaresindeki 34 GAN 020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu Çevre Yolu mevkiinde dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü A.D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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