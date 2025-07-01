Adıyaman'da Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi, Otomobil Tarlaya Yuvarlandı

Adıyaman'da Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi, Otomobil Tarlaya Yuvarlandı
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Adıyaman'da sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, kontrolden çıkarak bir tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, ölen veya yaralanan olmadı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hasankendi Yolu üzerinde Osman B., idaresindeki 02 FN 368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza sonrasında araç tarla içerisinden çıkarıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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