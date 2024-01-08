Adıyaman'da Dilenci Yakalandı, Üzerinden 2 Bin TL Çıktı

Adıyaman'da, zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden 2 bin TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Nüfus Müdürlüğü önünde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan dilenen K.P., isimli şahsı fark eden Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen K.P., isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 bin TL para ele geçirildi. Paralara tutanak karşılığında el konulurken şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN