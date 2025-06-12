Adıyaman'da Dikkatsizlik ve Işık İhlali Sebebiyle Kaza
Adıyaman'da meydana gelen kazalar, dikkatsizlik ve ışık ihlali nedeniyle KGYS kameralarına yansıdı. Kavşaklarda sürücülerin kural ihlalleri dikkat çekiyor.
Adıyaman'da çarpışan araçlardan biri böyle devrildi
Feci kazalar kameraya yansıdı
ADIYAMAN - Adıyaman'da, dikkatsizlik ve ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar, KGYS kameralarına yansıdı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu yaşanan kazalar yer aldı.
Adıyaman'ın kent merkezinin bir çok noktasında yer alan kavşaklarda sürücülerin kural ihlali ve dikkatsizliği nedeniyle meydana gelen kazalar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa