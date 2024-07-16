Adıyaman'da Depremzedeye Ait Ev Eşyaları Çalındı

Adıyaman'da bir depremzedeye ait depoda bulunan ev eşyaları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunur Emre Mahallesi, Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında bir depo içerisinde bulunan N.D. isimli depremzedeye ait ev eşyaları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra malzemelerinin çalındığını fark eden N.D. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri depoda ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çalınan malzemelerin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN