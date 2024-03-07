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Adıyaman'da Depremzedelerin Barındığı Konteyner Yanmaya Başladı

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Adıyaman merkez Örenli Bölgesinde bulunan K-6 Konteyner kentte bulunan bir konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'da, depremzede vatandaşların içerisinde barındığı konteynerin yanması korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Bölgesinde bulunan K-6 Konteyner kentte bulunan bir konteynerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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