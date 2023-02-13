Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi ile eşi tutuklandı

ADIYAMAN'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olan ve İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Yavuz Karakuş, yaptıkları binalarda kendilerinin de oturduklarını, kolonları kesilmiş olan veya fay hattı üzerinde olan birkaç binalarının yıkıldığını ileri sürdü.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde dün yapılan kimlik kontrolleri sırasında, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasından kapsamında aranan Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı. Yavuz Karakuş'un Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi. Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı. Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'vicdanınız rahat mı?' sorusuna Yavuz Karakuş "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4'ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım" dedi.Emniyette işlemleri tamamlanan Karakuş çiftinin, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı adına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadelerine başvuruldu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Yavuz Karakuş, yaptıkları binalarda kendilerinin de oturduklarını, kolonları kesilmiş olan veya fay hattı üzerinde olan birkaç binalarının yıkıldığını ileri sürdü. Karakuş çifti sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.