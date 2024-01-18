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Adıyaman'da depremde yıkılan binada kaçak kat ortaya çıktı

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6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan ve 10 kişinin öldüğü binada kaçak kat olduğu tespit edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi ve yapı sahibi hakkında 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan hapis cezası talep ediliyor.

6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan ve 10 kişinin öldüğü binada kaçak kat olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman merkez Yavuzselim Mahallesi'nde proje ve ruhsatında zemin+2 kat olarak yapılan binaya kaçak 2 kat yapıldığı tespit edildi. 6 Şubat depremlerinde yıkılan binada 10 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bilirkişi raporlarında binaya kaçak kat yapan yapı sahibi Y.Ç.'nin asli kusurlu olduğu tespit edildi.

İddianamede, yapı sahibi hakkında 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dolayı 2 yıl ile 22 yıl 5 ay arasında hapis cezası alması talep ediliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Adıyaman Yıkım Deprem Ceza Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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