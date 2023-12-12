Adıyaman'da depremde ağır hasar alan toprak ev çöktü

Adıyaman'ın Mara Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremde ağır hasar alan bir toprak ev çöktü. AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve incelemeler sonucunda ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi. Güvenlik önlemi olarak alanda güvenlik şeridi çekildi.

Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremde ağır hasar alan toprak bir ev çöktü.

Mara Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat'taki depremde ağır hasar alana toprak ev çöktü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayda ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edildi. Bir bölümü halen ayakta kalan toprak evden dolayı AFAD ekipleri alanda güvenlik şeridi çekti. - ADIYAMAN