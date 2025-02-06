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Adıyaman'da Deprem Anma Törenine Giden Gençlere Bıçaklı Saldırı

Adıyaman'da Deprem Anma Törenine Giden Gençlere Bıçaklı Saldırı
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Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen programa giden iki genç, bıçaklı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda Cihan M. ağır yaralanırken, Ege K. da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, depremde hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen programa giden gençlerin, bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğraması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi eski SGK binası arka tarafında yolda yürüyen Cihan M. ile Ege K., kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Depremde hayatını kaybedenler için Saat Kulesi Kavşağı'nda düzenlenen anma törenine katılmak için yolda yürüdükleri esnada saldırıya uğrayan Cihan M. ile Ege K., vücutlarına aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı.

Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan şahısları yakalamak için olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cihan M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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