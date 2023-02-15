Adıyaman'da deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsılan Adıyaman'da deprem anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsılan Adıyaman'da deprem anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Adıyaman'da binlerce kişinin ölümüne, on binlerce kişinin yaralanmasına neden olan deprem, binlerce yapıyı yıktı. Yıkıcı depremin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir evin bahçesini gösteren kamera kaydında, deprem ile birlikte duvar yıkılırken şiddetli sarsıntı görülüyor. Elektriklerin kesilmesi ve bahçe dışında mavi bir ışığın patlamasıyla görüntü son buluyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Adıyaman Haberler

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