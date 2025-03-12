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Adıyaman'da Define Ararken Yakalandılar
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Adıyaman'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında dedektör, kazma, kürek ve kablo bulundu. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Adıyaman'da sit alanı içerisinde kazı yaparak define arayan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda G.B., A.T. ve İ.T. isimli 3 şüpheli şahsın sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet 8 metrelik kablo ve 8 adet kablo taşıyıcı plastik boru ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 3 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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