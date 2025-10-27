Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN