Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi ve soruşturma devam etmekte.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa