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Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı

Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı
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Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda bir yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, merkeze bağlı Gökçay Köyü kırsalında bir iş yerinde çalışan Z.H.A. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı. DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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