Adıyaman'da DAEŞ Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da, terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda DAEŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen M.A.A.H. ve R.N.M.M. isimli şahıslar yakalanmış ve şahıslar gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülmüştü.

Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan M.A.A.H. ve R.N.M.M. isimli şahıslar Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Adıyaman L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN