Haberler

Adıyaman'da DAEŞ Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman'da DAEŞ Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda DAEŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen M.A.A.H. ve R.N.M.M. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından M.A.A.H. ve R.N.M.M. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değil, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Limudia'nın yatırım sinyalleri ve platformu, bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 492.000 doların üzerinde. Kendisine Telegram üzerinden (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı

Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı
Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel'e açtığı dava reddedildi

Genelkurmay Başkanı'ndan Özel'e dava! Mahkeme kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.