Adıyaman'da DAEŞ Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katılan örgütü mensubu S.E.Ş isimli yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütüne üye olmak suçundan yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN