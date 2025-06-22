Adıyaman'da Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti

Adıyaman'da Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti
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Adıyaman'da iki esnafın çöp atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, döner bıçaklı kavgaya dönüşerek bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki esnaf arasında çöp atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki esnaf arasında çöp atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma döner bıçağının kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.T. isimli kişi döner bıçağı darbesiyle yaralandı.

Yaralı şahıs, olay yerine gelen yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan V.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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