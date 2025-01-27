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Adıyaman'da Çocuk Demir Çubuk Saplanarak Yaralandı

Adıyaman'da Çocuk Demir Çubuk Saplanarak Yaralandı
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Adıyaman'da 13 yaşındaki Mustafa M., bir bina enkazının çevresinde dengesini kaybedip düşerek bacağına demir çubuk sapladı. Vatandaşların yardımıyla çubuk çıkarıldıktan sonra çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da bacağına demir çubuk saplanan çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi'nde eski SGK İl Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir bina enkazının çevresinde gezinen Mustafa M. (13), dengesini kaybederek düştü. Düşen çocuğun bacağına enkaz yerindeki demir çubuk saplandı. Vatandaşlar tarafından çubuğun çıkarılmasının ardından Mustafa M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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