Adıyaman'da çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı
Adıyaman'da çocuğa cinsel istismar suçundan aranması bulunan E.Y. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.
Adıyaman'da çocuğa cinsel istismar suçundan aranması bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN