Adıyaman'da Çıkan Yangın Korku Yarattı

Adıyaman'da Çıkan Yangın Korku Yarattı
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Adıyaman merkezinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü, ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Adıyaman'da, bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 954 Sokak içerisinde bulunan bir evde yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler söndürüldü. Ölen yada yaralanın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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