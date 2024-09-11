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Adıyaman'da Çiftçiler Yaban Domuzlarından Mağdur

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Adıyaman'da çiftçiler, bağ ve bahçelerine zarar veren yaban domuzlarından dolayı mağdur olduklarını belirtti. Bazı çiftçiler domuzları silahla vurdu.

Adıyaman'da çiftçiler sürekli bağ ve bahçelerine girerek zarar veren yaban domuzlarından dolayı oldukça mağdur olduklarını söyledi. Zarar veren yaban domuzlarının bazıları çiftçiler tarafından silahla vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Havalimanı yakınlarında bulunan bağ ve bahçelere girerek uzun bir süre ekinlere zarar veren domuzlara yönelik çiftçiler çalışma başlattı. Yapıkları her türlü çalışmalara rağmen domuzların verdiği zarardan kurtulamayan çiftçiler bu defa domuzlar için silahla nöbet tutmaya başladı. Gece geç saatlerde yine bahçeye gelen yaban domuzlarına silahla ateş açıldı. Silahla açılan ateş sonucunda 3 yaban domuzu vurularak telef edildi. Domuzların bağ ve bahçelerine verdikleri zarardan dolayı oldukça mağdur olduklarını dile getiren çiftçiler domuzlara yönelik kalıcı çözümün sağlanmasını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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