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Adıyaman'da Çiftçi Anız Yangınına Karşı Mücadele Verdi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangınına bir çiftçi bahçesindeki ağaçlara sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Yangın çiftçinin çabalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adıyaman'da, bir çiftçi anız yangınının bahçesindeki ağaçlara sıçramaması için yoğun mücadele verdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karageçi Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına kadar ilerledi. Bir çiftçi yangının bahçesinde yer alan ağaçlara sıçramaması için önce kürekle daha sonra ise musluğa bağladığı hortum suyuyla alevleri söndürmeye çalıştı. Çiftçinin yoğun mücadeleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını söndüren çiftçi anız yakanlara tepki gösterdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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