Adıyaman'da Çençen Köyü yakınlarında anız yangını söndürüldü

Adıyaman'da bir köy yakınlarında meydana gelen anız yangını güçlükle söndürüldü.

Adıyaman merkeze bağlı Çençen Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yaklaşık 200 dönümlük alanda çıkan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın köye sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN