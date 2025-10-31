Adıyaman'da Cami İnşaatında Çökme: 5 Yaralı

Adıyaman'da, yapımı süren cami inşaatının kubbesinin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hasankendi köyünün camisinin yapımı esnasında kubbesinin beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Kubbenin çökmesinden dolayı köy muhtarı Mehmet Atıcı, köylülerden Mustafa Akgün ve ismi öğrenilemeyen 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından göçük altından çıkarılan 5 yaralı, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan ekipler, cami inşaatında detaylı incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN