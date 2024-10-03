Adıyaman'da Çalıntı İnşaat Malzemeleriyle Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman'da, çalıntı inşaat malzemeleriyle beraber jandarma ekiplerine yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir inşaat firmasında ait 200 bin TL değerindeki malzemelerin çalındığına dair ihbar alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A., isimli şahsın aracı durdurularak arandı. Yapılan aramalarda inşaat firmasından çalınan 9 adet spiral makinesi, 8 adet şarjlı matkap, 3 adet hilti, 2 adet elektrikli kaynak makinesi, 8 adet boru anahtarı, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi. İnşaat malzemeleri muhafaza altına alınarak yapılan incelemelerin ardından inşaat firmasına teslim edilirken A.A., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN