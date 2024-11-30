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Adıyaman'da Çalınan Badem İsimli Köpek İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'da Çalınan Badem İsimli Köpek İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Adıyaman'da bir akaryakıt istasyonundan çalınan Badem isimli köpek için polis ekipleri güvenlik kamera kayıtları üzerinden araştırma yapıyor. Köpeğin kucaklanarak çalındığı anlar tespit edildi, soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonundan çalınan Badem isimli köpek her yerde aranıyor.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna gelen bir şahıs, burada yaptığı alışveriş sonrası dışarıda duran Davut İzci'ye ait Badem isimli köpeği kucakladı. Köpeği önce seven şahıs daha sonra köpeği aracına bindirerek uzaklaştı. Badem'in çalındığını fark eden görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri köpeği çalınma anına ait güvelik kamera kayıtlarını alarak şahsın yakalanması ve Badem'in de bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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