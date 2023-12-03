Adıyaman'da Çadırda Yaşayan Ailenin Eşyaları Çalındı

Adıyaman'da depremden dolayı evi yıkılan bir ailenin çadırında bulunan eşyaları çalan bir şahıs kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da bir şahıs çadırda bulunan bir ailenin eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Menderes İlkokulu arka sokağında depremden dolayı evi yıkılması sonucu çadırda yaşayan Mahmut G'ye ait çadırı gözüne kestiren bir şahıs, çadır içerisinde yer alan bir çok ev eşyası çaldı. Bir süre sonra hırsızlık olayının yaşandığını fark eden Mahmut G., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Öte yandan hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın olay yerinden kaçma anları ise kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN