Adıyaman'da çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Adıyaman'da, bir çadırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkeze bağlı Çemberlitaş (Heştıran) Köyünde bulunan bir çadırda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN