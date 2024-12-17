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Adıyaman'da Buz Pistine Dönüşen Yolda Mahsur Kalan Sürücüler Kurtarıldı

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Adıyaman'da yağışlar sonrası buz pistine dönen yolda mahsur kalan 10 araçta bulunan 14 vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ekipler, mahsur kalanlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Adıyaman'da, yağışlardan sonra buz pistine dönen yollarda mahsur kalan sürücüleri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Adıyaman-Çelikhan karayolu Recep mevkide yağışlardan sonra buz pistine dönen yollarda yaklaşık 10 araç mahsur kaldı. Araçlarıyla ilerleyemeyen ve araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar için AFAD ekipleri ile jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, 14 vatandaşın içerisinde mahsur kaldığı araçları tek tek bulunduğu yerden çıkarttı. Mahsur kalan araçlar kurtarılırken ekipler aynı zamanda mahsur kalan vatandaşlara da yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu.

Vatandaşların kurtarılması sonrası yolda temizleme çalışması da yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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