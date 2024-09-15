Adıyaman'da Boş Arazideki Yapı Malzemeleri Yangın Çıkardı

Adıyaman'da boş arazide bulunan yapı malzemeleri alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre Sümerevler Mahallesi 1777 sokakta boş arazide bulunan yapı malzemeleri bilinmeyen nedenden dolayı alev almaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasa meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN