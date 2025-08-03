Adıyaman'da Bisiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Bisiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü Abdurrahman A. yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman A., idaresindeki bisiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 FP 377 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı Valilik önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Abdurrahman A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdurrahman A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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