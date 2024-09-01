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Adıyaman'da Bir Şahıs Eşini Öldürdükten Sonra İntihar Etti

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Adıyaman'da, 3 çocuk annesi eşini öldüren bir şahıs, daha sonra intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da, bir şahıs 3 çocuk annesi eşini öldürdükten intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Karamanlar Caddesi üzerinde 3 çocuk babası bir şahıs, eşini tabancayla vurarak öldürdü. Eşini öldüren şahıs daha sonra iddialara göre çocuklarının gözleri önünde intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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