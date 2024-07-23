Adıyaman'da bir şahıs eşini darp etti, yakınları tarafından saldırıya uğradı

Adıyaman'da bir şahıs darp ettiği eşinin yakınları tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahıs önceki gün eşini darp etti. Eşi tarafından darp edilen kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen kadın taburcu edildikten sonra evine döndü. Meydana gelen olaydan bir gün sonra yaşanılan durumu duyan kadının yakınları ve gelerek eşini darp edip yaralayan şahsı dövmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan eşini darp eden koca, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN