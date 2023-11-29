Adıyaman'da Bir Ofis Soyuldu

Adıyaman'da bulunan orta hasarlı bir binaya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar bir ofisi soyarak kombi, klima, televizyon ve mobilya takımlarını çaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, bulunan orta hasarlı bir binaya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar burada bulunan bir ofisi soydu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan orta hasarlı bir binaya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar B.I'ya ait ofisteki 1 adet kombi, 3 adet klima, 1 adet televizyon ve mobilya takımlarını sökerek aldı. Çaldıkları malzemelerle binadan ayrılan şahıs yada şahıslar kayıplara karıştı. Bir süre sonra durumu fark eden ofis çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN