Adıyaman'da bir kişi kendini kazara vurdu

Adıyaman'da, bir kişi eline aldığı silahla kendini kazara vurarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi yakınlarında Cabbar Y. (42), bir arkadaşına ait tabancıyı eline alarak bakmak istediği sırada silah ateş aldı. Bacağından vurulan Cabbar Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cabbar Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN