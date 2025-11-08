Adıyaman'da Bir Kişi Bakıldığı Evde İntihar Etti

Adıyaman'da bir kişi evinde yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi itfaiye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Beş çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Çektir (35), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bunalıma girerek evinde tabancayla kendini vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Mustafa Çektir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, Çektir'in geride not bıraktığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN