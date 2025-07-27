Adıyaman'da Bir Kadın Evde Ölü Bulundu

Adıyaman'da 40 yaşlarındaki bir kadın evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Durukaynak Köyü'nde yaşayan Gülbahar Gezer isimli kadın, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülbahar Gezer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN