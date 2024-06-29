Adıyaman'da bir iş yerine silahlı saldırı

Adıyaman'da, bir iş yerine silahla ateş edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından av tüfekleriyle ateş açıldı. Silahla saldırıyı gerçekleştiren şahıs yada şahıslar olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken iş yerinin camlarında mermi isabetinden dolayı hasar meydana geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayla ilgili belirtilen adrese gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN