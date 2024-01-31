Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi adliye yakınlarında bulunan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN