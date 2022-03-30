Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı - Haberler

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Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir iş yeri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından kurşunlandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir iş yeri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Körler Derneği yakınlarında bulunan Elif E'ye ait bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından tabancayla ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği iş yerinde hasarlar oluştu. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda kimliği belirsiz şahıslar yaptıkları saldırı sonrasında olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı

Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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