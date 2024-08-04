Adıyaman'da bir evin çatısında yangın çıktı

Adıyaman'da, bir evin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 942 Sokak içerisinde bulunan bir evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN