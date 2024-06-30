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Adıyaman'da bir evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da bir evin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 701 Sokak içerisinde bulunan tek katlı bir evin çatı kısmında yangın çıktı. Meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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