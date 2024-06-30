Adıyaman'da bir evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da bir evin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 701 Sokak içerisinde bulunan tek katlı bir evin çatı kısmında yangın çıktı. Meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN