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Adıyaman'da bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 1. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, bir evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 1.katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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